Золото для России в рапире спасла героическая девушка. Она вообще могла не поехать в Токио

Кто такая Марта Мартьянова и почему в Токио она оказалась идеальным турнирным бойцом.

Российские фехтовальщики завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио — на этот раз порадовала наша женская сборная по рапире. Девушки в драматичном матче обошли в полуфинале главных конкуренток — сборную США, а в финале практически не заметили сопротивления от француженок. Правда, финал мог завершиться для нас досрочно, причем техническим поражением в пользу сборной Франции. Самая молодая участница сборной, дебютантка крупных турниров Марта Мартьянова получила травму в первом же поединке финала. Так как команда ОКР исчерпала все замены, снятие Мартьяновой привело бы к техническому поражению российских рапиристок. Ей нужно было дотерпеть до конца.

В Казани одна из сильнейших школ рапиры в мире

«В Марте всегда была эта стойкость. Она словно рождена была стать фехтовальщицей», — считает олимпийская чемпионка 1976 года Наиля Гилязова. Гилязова из Казани, где и провела всю свою карьеру. Сейчас она работает в местной Республиканской детско-юношеской школе по фехтованию, где начинала свой путь в большом спорте и Мартьянова. Для Марты Казань — родной город. Она жила в районе советских многоэтажек, недалеко от школы фехтования, поэтому и попала в секцию. Тренеры набирали детей привычным способом — ходили по окрестным школам и звали на занятия. Первым тренером Мартьяновой стала Елена Прохорова. Тренеры по фехтованию — те еще энтузиасты и фанаты своего дела. Если пройти по улице Короленко со стороны, то казанская школа фехтования вызовет скорее гнетущее впечатление. Сильно удивляет, как в городе, где столько сил и денег вкладывают в развитие спортивной инфраструктуры, спортивный зал по олимпийскому виду спорта в таком плачевном состоянии.

Нет, разрухи в школе нет, но и нормальных условий для подготовки спортсменов высокого уровня — тоже. Когда заходишь внутрь, кажется, словно время остановилось и ты вновь в позднем СССР. Недавно в здании был косметический ремонт, но не сказать, что ситуация стала заметно лучше. Шанс на постройку нового корпуса был перед Универсиадой-2013, когда в городе строились объекты олимпийского уровня практически по всем видам. На фехтование, по различной информации, выделили практически миллиард рублей лично от президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова. Правда, оргкомитет Универсиады выбрал путь с организацией временного зала на ипподроме, и фехтовальщики остались без современного дворца. Тем удивительнее, что казанская школа фехтования, особенно в женской рапире, — одна из лучших в стране, а то и в мире.

Отказалась переезжать в Москву и продолжает работать с первым тренером

Последнюю медаль в командных соревнованиях по рапире у женщин Россия брала в 2012-м в Лондоне. Это было серебро — наша сборная в драматичном поединке уступила выдающейся сборной Италии во главе с великой Валентиной Веццали — 16-кратной чемпионкой мира и шестикратной олимпийской чемпионкой. Тогда одним из лидеров российского коллектива была другая казанская девушка — Камила Гафурзянова. Сейчас Гафурзянова работает тренером в сборной США, и некоторое время она помогала и девушкам из олимпийской команды, которые противостояли нашим в напряженном полуфинале. Еще до старта Игр в интервью «СЭ» Камила называла именно российскую сборную и команду американок главными претендентами на золото Игр в Токио. И отдельно отмечала свою землячку Мартьянову. Когда Камила выигрывала свои главные медали в карьере, Марта только делала свои первые шаги в рапире.

Одним из первых турниров, где о ней заговорили, стала «Весенняя капель» — традиционные всероссийские детские соревнования. В 2013-м их сделали тестовым событием перед казанской Универсиадой, поэтому пригласили важных спортивных чиновников, судей и поработали над антуражем — дети бились там же, где спустя несколько месяцев и участники Универсиады. Марта показала боевой характер, и ее приметили на будущее. Уже через год она закрепляется в составе команды кадетской сборной, а затем и по юниорам. Марту приглашают в Москву, на базу олимпийской сборной, где сейчас с ней работает олимпийский чемпион Рио Артур Ахматкузин. Но жить Мартьянова осталась в Казани, где и проводила больше всего времени, оставаясь верной своему первому тренеру Прохоровой. «В Марте сразу было заметно, что она особенная, — вспоминает Гилязова. — Через многое ей пришлось пройти, были и взлеты, и неудачи, и тяжелые травмы. Но она никогда не сдавалась. В этом и есть настоящий дух спортсмена. Чтобы достичь чего-то в фехтовании, должна быть особая черта характера, природная предрасположенность. И вот в Мартьяновой она была и есть точно».

Мартьянова заняла 15-е место на чемпионате России

Одна из причин, по которой Марта не спешила менять прописку, — это внутренняя конкуренция. Одно время молодежные команды по рапире были практически в полном составе сборной Республики Татарстан — тренером выводил девушек Ильдар Шайморданов, директор городской спортшколы. Помимо Мартьяновой фехтовали на мировом уровне Анастасия Иванова и Аделя Абдрахманова. На мировом уровне заявили о себе рапиристки в 2017-м — когда взяли командное золото первенства Европы. В том же году Мартьянову впервые стали привлекать к сборам старшей команды и взяли на этап Кубка мира в США. Дебют по взрослым — и сразу же личное серебро! Между прочим, там она была выше Инны Дериглазовой, а уступила только Ли Кефир, ставшей чемпионкой Токио несколько дней назад. Правда, следом за оглушительным успехом был и период относительного безвременья, когда о перспективах Мартьяновой так уверенно уже никто не говорил. Скорее видели олимпийские надежды у Абдрахмановой, которая стала второй на последнем предолимпийском ЧР.

Сейчас можно сказать уже точно — провели бы Олимпиаду в срок год назад, Марта на нее бы не попала. В общем-то, и в этом году ее шансы были не сильно велики. К примеру, на чемпионате России в апреле она заняла только 15-е место. По логике нашей федерации плавания, отбор нужно проводить согласно одному-единственному старту и не смотреть ни на какие другие аргументы. Поэтому вместо чемпионки и рекордсменки мира Юлии Ефимовой у нас полетела в Японию Мария Темникова, для которой неразрешимой задачей стал даже выход в финал. Федерация фехтования подходит к подбору состава более осмысленно. У ФФР есть общедоступный рейтинг и система подсчета очков за выступления на всех соревнованиях по ходу этого сезона. И даже согласно этому рейтингу Мартьянова пятая, а в состав можно включить только четверых. Но федерация решила провести решающий бой за билет на Игры между Мартьяновой и рапиристкой из Башкортостана Анастасией Ивановой. Марта выиграла мини-турнир на глазах у тренерского совета и доказала свое право отравиться в Токио. Как мы видим по итогам Игр, это было абсолютно правильное решение.