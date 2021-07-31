Саблистка Никитина рассказала о самом сложном моменте в финале командного первенства на Олимпиаде

Российская саблистка Ольга Никитина поделилась эмоциями после победы в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

«Я старалась не думать о счете и помнить, что говорил мой тренер, — сказала Никитина. — Он просил не торопиться, работать ногами и быть посмелее. Самый сложный момент был уже в решающем бою, когда у меня стало 44 укола. Я в этот момент вспоминала слова Яны Егорян, когда она говорила: «Вот эта секунда — и все, ты чемпионка». Очень сложно было себя заставить нанести этот последний удар. А потом как будто вообще ничего не помню: на меня налетели девочки с поздравлениями, их объятия — и вот я уже стою в смешанной зоне. Все как один миг».

В финале россиянки обыграли команду Франции (45:41). В составе сборной России также выступили Софья Великая и София Позднякова.