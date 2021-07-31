Олимпийская чемпионка Позднякова может уйти в декрет в следующем году

Россиянка София Позднякова, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио две золотые медали, призналась, что пока затрудняется сказать, будет ли она продолжать карьеру.

— Папе кто-то сказал, мол, у вас на семью теперь шесть олимпийских медалей, — заметила Позднякова. — А он ответил: почему это шесть? У нее две, у меня — четыре, у нас отдельные копилки.

— Ставите задачу на следующих Играх догнать отца?

— Когда я сюда приехала, я вообще не ставила перед собой задачи выиграть лично. И о золоте в команде тоже не думала. Так что не рассказывай богу о своих планах... Посмотрим.

— Вы по-прежнему собираетесь на будущий год уйти в декрет?

— Я думаю об этом, да. Но это же будет через год, еще много времени.

— Что у вас в финале случилось с рукой? Врачи применяли заморозку.

— Я немного травмировала палец. Но ничего серьезного. Хорошо, что это случилось уже в последней встрече на турнире.