Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Олимпийская чемпионка Позднякова может уйти в декрет в следующем году

16:34
Теги:

Россиянка София Позднякова, завоевавшая на Олимпийских играх в Токио две золотые медали, призналась, что пока затрудняется сказать, будет ли она продолжать карьеру.

— Папе кто-то сказал, мол, у вас на семью теперь шесть олимпийских медалей, — заметила Позднякова. — А он ответил: почему это шесть? У нее две, у меня — четыре, у нас отдельные копилки.

— Ставите задачу на следующих Играх догнать отца?

— Когда я сюда приехала, я вообще не ставила перед собой задачи выиграть лично. И о золоте в команде тоже не думала. Так что не рассказывай богу о своих планах... Посмотрим.

— Вы по-прежнему собираетесь на будущий год уйти в декрет?

— Я думаю об этом, да. Но это же будет через год, еще много времени.

— Что у вас в финале случилось с рукой? Врачи применяли заморозку.

— Я немного травмировала палец. Но ничего серьезного. Хорошо, что это случилось уже в последней встрече на турнире.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Наталья Марьянчик все материалы автора

Читайте также

Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?
Израиль сокрушил сборную России по дзюдо. Проиграл даже победитель Тедди Ринера
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Прогноз Олимпиады на 31 июля: пять медалей и минимум одно золото для России
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд