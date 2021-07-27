Российские шпажистки уступили Италии в четвертьфинале Олимпиады
06:32
Российские шпажистки в четвертьфинале олимпийского турнира уступили сборной Италии.
Россиянки проиграли со счетом 31:33. В классификации за 5-8 места Россия встретится с Польшей. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 6:45 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, командное первенство
1/4 финала
Россия — Италия — 31:33
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