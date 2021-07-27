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Российские шпажистки уступили Италии в четвертьфинале Олимпиады

06:32
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Российские шпажистки в четвертьфинале олимпийского турнира уступили сборной Италии.

Россиянки проиграли со счетом 31:33. В классификации за 5-8 места Россия встретится с Польшей. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 6:45 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, командное первенство

1/4 финала

Россия — Италия — 31:33

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Сергей Разин все материалы автора

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