Российские шпажистки уступили Италии в четвертьфинале Олимпиады

Российские шпажистки в четвертьфинале олимпийского турнира уступили сборной Италии.

Россиянки проиграли со счетом 31:33. В классификации за 5-8 места Россия встретится с Польшей. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 6:45 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, командное первенство

1/4 финала

Россия — Италия — 31:33