Фехтовальщица София Позднякова в интервью «СЭ» после победы в финале турнира саблисток над Софьей Великой рассказала об отношениях внутри сборной России.

— У вас действительно удивительные отношения. В единоборствах или даже фигурном катании была бы жесткая конкуренция. Как так получается у фехтовальщиц?

— Да не у всех так. Есть другие команды, где ожесточенная борьба, люди не общаются. Слышала такие истории. У нас все мирно, тихо, мы за Соней как за мамой. Она старший товарищ, главная поддержка и опора.

— Но если бы было по-другому, для популяризации фехтования было бы лучше. Согласны?

— Возможно. Люди любят такое, многие хотят видеть эту борьбу, сражения, эмоции, слезы! Вы сказали про фигурное катание, я за ним тоже слежу, за нашими девочками особенно. Там интриги, расследования. Но у нас такой финал получился. И это прекрасно.

— Если вы увлекаетесь фигурным катанием — не заметили аналогий между вашей истории и Загитовой с Медведевой в Пхенчхане?

— Я думала об этом, если честно. Но это же все спорт. Сегодня ты, завтра тебя. Так звезды сложились.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 27 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр