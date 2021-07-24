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Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/8 финала турнира Олимпиады

06:19
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Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл немца Бенедикта Вагнера.

27-летний россиянин победил со счетом 15:13. Встречу 1/8 финала Ибрагимов проведет сегодня, 24 июля, в 8:35 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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