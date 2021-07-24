Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/8 финала турнира Олимпиады
06:19
Российский саблист Камиль Ибрагимов в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл немца Бенедикта Вагнера.
27-летний россиянин победил со счетом 15:13. Встречу 1/8 финала Ибрагимов проведет сегодня, 24 июля, в 8:35 мск.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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