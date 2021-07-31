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Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

14:19
Софья Великая и София Позднякова. Фото Официальный сайт ОКР
Софья Великая и София Позднякова. Фото Официальный сайт ОКР
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Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольги Никитина.

Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.

Третье место в командном первенстве заняла сборная Южной Кореи, которая победила Италию в поединке за бронзу со счетом 45:42.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, командное первенство

Финал

Россия — Франция — 45:41

Матч за 3-е место

Корея — Италия — 45:42

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