Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
14:19
Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольги Никитина.
Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.
Третье место в командном первенстве заняла сборная Южной Кореи, которая победила Италию в поединке за бронзу со счетом 45:42.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, командное первенство
Финал
Россия — Франция — 45:41
Матч за 3-е место
Корея — Италия — 45:42
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Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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