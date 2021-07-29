Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады

Российские рапиристки победили команду США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:42.

По ходу поединка с американками в составе России произошла замена: вместо Аделины Загидуллиной появилась Марта Мартьянова. Помимо Загидуллиной и Мартьяновой за российскую команду выступят Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова.

В финале Олимпиады россиянки встретятся с француженками. Финал пройдет сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск).

Фехтование

Токио (Япония)

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Рапира, командное первенство

1/2 финала

Россия — США — 45:42