Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады
09:07
Российские рапиристки победили команду США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио со счетом 45:42.
По ходу поединка с американками в составе России произошла замена: вместо Аделины Загидуллиной появилась Марта Мартьянова. Помимо Загидуллиной и Мартьяновой за российскую команду выступят Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова.
В финале Олимпиады россиянки встретятся с француженками. Финал пройдет сегодня, 29 июля, начало — в 14.00 (мск).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, командное первенство
1/2 финала
Россия — США — 45:42
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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