Фехтование на Олимпиаде: расписание и результаты 29 июля
08:30
Матчи с участием россиян в турнире по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Токио.
В четверг, 29 июля, россияне поборются за медали в командном турнире по фехтованию. В четвертьфинале российская команда встретится с командой Египта. Начало — 13:55 (мск)
В составе россиян выступят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина.
Олимпийские игры-2020. Токио. Фехтование 29 июля
Рапира, командное первенство
1/2 финала
Россия — США — 45:42
13.55 Финал
Следить за турниром по фехтованию на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на сайте Первого канала.
Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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