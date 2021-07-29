Фехтование на Олимпиаде: расписание и результаты 29 июля

Матчи с участием россиян в турнире по фехтованию в рамках Олимпийских игр в Токио.

В четверг, 29 июля, россияне поборются за медали в командном турнире по фехтованию. В четвертьфинале российская команда встретится с командой Египта. Начало — 13:55 (мск)

В составе россиян выступят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина.

Олимпийские игры-2020. Токио. Фехтование 29 июля

Рапира, командное первенство

1/2 финала

Россия — США — 45:42

13.55 Финал

Следить за турниром по фехтованию на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на сайте Первого канала.

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