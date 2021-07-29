Россия вышла в полуфинал командного первенства по фехтованию на Олимпиаде
05:49
Российские рапиристки переиграли египтянок в командном первенстве на Олимпийских играх — 45:21.
В состав российской команды входят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Фехтование
Женщины
Рапира, командное первенство
1/4 финала
Россия — Египет — 45:21
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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