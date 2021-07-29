Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

Россия вышла в полуфинал командного первенства по фехтованию на Олимпиаде

05:49
Теги:

Российские рапиристки переиграли египтянок в командном первенстве на Олимпийских играх — 45:21.

В состав российской команды входят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Фехтование

Женщины

Рапира, командное первенство

1/4 финала

Россия — Египет — 45:21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Начальник сборной России по регби — об акции британок с коленопреклонением: «Мы уважаем все расы, но у нас другой взгляд»
Эксперт назвал новую базу флота РФ стратегическим ответом НАТО
Последние слова найденной привязанной за горло к машине женщины
Полицейские встретили оскорбившего русских комика по приезде в Москву
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события