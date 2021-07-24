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Российская шпажистка Муртазаева вышла в 1/16 финала турнира Олимпиады-2020

03:18

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/32 финала олимпийского турнира в Токио победила Кайлинь Хсие из Гонконга.

19-летняя россиянка победила со счетом 14:7 и прошла в 1/16 финала. Продолжительность поединка составила 15 минут 57 секунд.

В 1/32 финала Муртазаева встретится с кореянкой Чхве Ин Джон сегодня в 3:55 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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