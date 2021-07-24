Российская шпажистка Муртазаева вышла в 1/16 финала турнира Олимпиады-2020
03:18
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/32 финала олимпийского турнира в Токио победила Кайлинь Хсие из Гонконга.
19-летняя россиянка победила со счетом 14:7 и прошла в 1/16 финала. Продолжительность поединка составила 15 минут 57 секунд.
В 1/32 финала Муртазаева встретится с кореянкой Чхве Ин Джон сегодня в 3:55 мск.
Опрос
проголосовало: 3527Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю