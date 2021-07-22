Стали известны знаменосцы сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио

На церемонии открытия летней Олимпиады в Токио знаменосцами сборной Украины будут Елена Костевич (пулевая стрельба) и Богдан Никишин (фехтование), сообщает сайт Национального олимпийского комитета страны.

Церемония открытия пройдет 23 июня. Впервые в истории команды выбирают двух знаменосцев — женщину и мужчину.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.