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Российская шпажистка Муртазаева вышла в 1/8 финала турнира Олимпиады-2020

04:28

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио победила кореянку Чхве Ин Чон.

19-летняя россиянка победила со счетом 15:11 и прошла в 1/8 финала. Продолжительность поединка составила 17 минут 53 секунды.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Шпага, личное первенство

1/16 финала

Чхве Ин Чон (Корея) — Айзанат Муртазаева (Россия) — 11:15

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Сергей Разин все материалы автора

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