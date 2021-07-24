Российская шпажистка Муртазаева вышла в 1/8 финала турнира Олимпиады-2020
04:28
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева в 1/16 финала олимпийского турнира в Токио победила кореянку Чхве Ин Чон.
19-летняя россиянка победила со счетом 15:11 и прошла в 1/8 финала. Продолжительность поединка составила 17 минут 53 секунды.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Шпага, личное первенство
1/16 финала
Чхве Ин Чон (Корея) — Айзанат Муртазаева (Россия) — 11:15
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