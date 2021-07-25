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Российская рапиристка Коробейникова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио

12:44
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Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова проиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио американке Ли Кифер со счетом 15:6.

Ранее россиянка Инна Дериглазова вышла в финал личного первенства, где встретится с Ли Кифер.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/2 финала

Ли Кифер (США) — Лариса Коробейникова (Россия) — 15:6

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события


  • Малюта

    Вообще без борьбы ! Даже как-то странно , перегорела , что-ли ? Будем надеяться , что бронзу у Вольпи она вырвет -)))

    25.07.2021

  • зритель1

    Лариса как сонная была, разгром просто. Удачи за бронзу. Инна вперёд!

    25.07.2021