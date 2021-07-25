Российская рапиристка Коробейникова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио

Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова проиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио американке Ли Кифер со счетом 15:6.

Ранее россиянка Инна Дериглазова вышла в финал личного первенства, где встретится с Ли Кифер.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Рапира, личное первенство

1/2 финала

Ли Кифер (США) — Лариса Коробейникова (Россия) — 15:6