Российская рапиристка Коробейникова проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио
12:44
Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова проиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио американке Ли Кифер со счетом 15:6.
Ранее россиянка Инна Дериглазова вышла в финал личного первенства, где встретится с Ли Кифер.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Рапира, личное первенство
1/2 финала
Ли Кифер (США) — Лариса Коробейникова (Россия) — 15:6
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Малюта
Вообще без борьбы ! Даже как-то странно , перегорела , что-ли ? Будем надеяться , что бронзу у Вольпи она вырвет -)))
25.07.2021
зритель1
Лариса как сонная была, разгром просто. Удачи за бронзу. Инна вперёд!
25.07.2021