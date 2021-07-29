Рапиристку Мартьянову после финала Олимпиады увезли с арены в инвалидном кресле
18:03
Российская спортсменка Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, покинула арену в Токио в инвалидном кресле.
В четверг россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление.
После соревнований спортсменка хромала в микст-зоне, а также на церемонии награждения. После этого врач команды привез кресло для Мартьяновой.
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