Рапиристку Мартьянову после финала Олимпиады увезли с арены в инвалидном кресле

Российская спортсменка Марта Мартьянова, ставшая олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах, покинула арену в Токио в инвалидном кресле.

В четверг россиянки в финале победили сборную Франции со счетом 45:34. В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление.

После соревнований спортсменка хромала в микст-зоне, а также на церемонии награждения. После этого врач команды привез кресло для Мартьяновой.