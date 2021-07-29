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«Жаждала эту победу». Рапиристка Дериглазова поделилась эмоциями от победы в командном первенстве на Олимпиаде

19:19
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Российская рапиристка Инна Дериглазова поделилась эмоциями после победы в финале командного турнира на Олимпиаде в Токио.

«После серебра в личном турнире, я была очень недовольна и сегодня буквально жаждала эту победу. В нее вложено много труда и здоровья. Все девочки — молодцы, особенно Марта! Эмоции неимоверно крутые. Мы счастливы и очень благодарны всем людям, которые за нас болели.

За то время, которое прошло с момента окончания личного турнира, я получила очень много звонков и сообщений. Люди утешали, говорили, что в команде будет золото. Эта поддержка очень помогла мне сегодня», — приводит слова Дериглазовой пресс-служба ОКР.

Сборная России в финале победила Францию (45:34) и выиграла золото Олимпиады. В составе команды также выступили Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и запасная — Аделина Загидуллина.

Мартьянова получила травму в финале. 22-летняя спортсменка оступилась и подвернула ногу. Арену она покинула в инвалидном кресле.

25 июля Дериглазова завоевала серебряную медаль в личном турнире.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/2409

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