Поздняков признался, что переживал за дебют дочери на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал дебют дочери на Олимпийских играх. Сегодня, 26 июля, саблистка Позднякова победила в индивидуальных соревнованиях.

«Да, это особенный и тяжелый день для меня. Очень переживаю. Но у меня есть проверенные методы, как себя успокаивать», — цитирует Позднякова ТАСС.

24-летняя Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире и победительницей мирового первенства в командном.