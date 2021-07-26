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Поздняков признался, что переживал за дебют дочери на Олимпиаде

08:55

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал дебют дочери на Олимпийских играх. Сегодня, 26 июля, саблистка Позднякова победила в индивидуальных соревнованиях.

«Да, это особенный и тяжелый день для меня. Очень переживаю. Но у меня есть проверенные методы, как себя успокаивать», — цитирует Позднякова ТАСС.

24-летняя Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире и победительницей мирового первенства в командном.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11984611

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Виктория Кравченко все материалы автора

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