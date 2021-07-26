Поздняков признался, что переживал за дебют дочери на Олимпиаде
08:55
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал дебют дочери на Олимпийских играх. Сегодня, 26 июля, саблистка Позднякова победила в индивидуальных соревнованиях.
«Да, это особенный и тяжелый день для меня. Очень переживаю. Но у меня есть проверенные методы, как себя успокаивать», — цитирует Позднякова ТАСС.
24-летняя Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире и победительницей мирового первенства в командном.
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