Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
09:38
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио. Ольга Никитина не смогла обыграть свою соперницу Брюне Манон и выбыла из соревнований.
Великая победила американку Мариэль Загунис со счетом 15:8, Позднякова оказалась сильнее Цань Джиару (15:2).
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, личное первенство
1/4 финала
София Позднякова (Россия) — Цань Джиару (Китай) — 15:12
1/4 финала
Софья Великая (Россия) — Мариэль Загунис (США) — 15:8
1/4 финала
Ольга Никитина (Россия) — Манон Брюне (Франция) — 5:15
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