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Саблистки Позднякова и Великая вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

09:38
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Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал Олимпиады в Токио. Ольга Никитина не смогла обыграть свою соперницу Брюне Манон и выбыла из соревнований.

Великая победила американку Мариэль Загунис со счетом 15:8, Позднякова оказалась сильнее Цань Джиару (15:2).

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, личное первенство

1/4 финала

София Позднякова (Россия) — Цань Джиару (Китай) — 15:12

1/4 финала

Софья Великая (Россия) — Мариэль Загунис (США) — 15:8

1/4 финала

Ольга Никитина (Россия) — Манон Брюне (Франция) — 5:15

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Виктория Кравченко все материалы автора

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