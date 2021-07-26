Российский рапирист Бородачев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
08:54
Российский рапирист Владислав Мыльников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Токио, проиграв египтянину Алаэдину Абуэлькассиму со счетом 12:15.
Другой россиянин, Кирилл Бородачев, пробился в четвертьфинал, победив американца Ника Иткина со счетом 15:13.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство1/8 финала
Владислав Мыльников (Россия) — Алаэдин Абуэлькассим (Египет) — 12:15
Ник Иткин (США) — Кирилл Бородачев (Россия) — 13:15
Читайте также
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю