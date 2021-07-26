Российский рапирист Бородачев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российский рапирист Владислав Мыльников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Токио, проиграв египтянину Алаэдину Абуэлькассиму со счетом 12:15.

Другой россиянин, Кирилл Бородачев, пробился в четвертьфинал, победив американца Ника Иткина со счетом 15:13.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство1/8 финала

Владислав Мыльников (Россия) — Алаэдин Абуэлькассим (Египет) — 12:15

Ник Иткин (США) — Кирилл Бородачев (Россия) — 13:15