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Российский рапирист Бородачев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

08:54

Российский рапирист Владислав Мыльников не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады в Токио, проиграв египтянину Алаэдину Абуэлькассиму со счетом 12:15.

Другой россиянин, Кирилл Бородачев, пробился в четвертьфинал, победив американца Ника Иткина со счетом 15:13.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство1/8 финала

Владислав Мыльников (Россия) — Алаэдин Абуэлькассим (Египет) — 12:15

Ник Иткин (США) — Кирилл Бородачев (Россия) — 13:15

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