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Мартьянова: «Для меня на Олимпиаде у сборной России была команда мечты»

13:20
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Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова прокомментировала свое выступление на Играх в Токио.

— Год назад я точно не попадала в сборную. Но из-за карантина был большой перерыв, на соревнованиях в Катаре я каким-то образом заняла третье место. Тренерский совет дал нам самим шанс выбрать, кто поедет на Олимпиаду. И я подумала, что его нельзя упускать. Но решила, что будет как будет. На сборе у нас был личный спарринг с Настей Ивановой до двух побед. Первый день выиграла я, потом она, а в третьем уже все решилось.

— Мамедов говорил, что в федерации было много недовольных вашей поездкой на Олимпиаду. Что вы им ответите?

— Не хочу даже об этом думать. У всех своя картинка. Думаю, Настя Иванова тоже смогла бы принести золото. Но я уже говорила, что для меня на Олимпиаде была команда мечты.

— Как переломили себя после неудачного полуфинала с американками?

— Я вышла на первый бой, было все размыто. Эти соревнования отличается зашкаливанием эмоций. Мамедов мне сказал, что здесь поможет только характер. Я попыталась сконцентрироваться и делать то, что он мне подсказывал, — сказала Мартьянова.

В финале командного первенства российские рапиристки победили Францию со счетом 45:34.

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Артем Бухаев все материалы автора

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