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Российская рапиристка Коробейникова подвела итоги Олимпиады в Токио

13:20
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Российская рапиристка Лариса Коробейникова поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Токио.

— Чувствую какую-то суматоху! На самом деле это радость, что сегодня нас так встретили. Нас поздравляют, и это очень круто. У

— Ты говорила, что после Олимпиады будешь думать о завершении карьеры.

— Не помню, чтобы я такое говорила. Я пока отдыхаю.

— Что для тебя было сложнее, быть в командном первенстве или в личном турнире?

— Сложнее было в команде. В личном я выступаю сама за себя, а в команде у меня есть 3 человека.

— Что ты чувствовала, когда видела, что Марта Мартьянова падает и держится за ногу?

— Было очень волнительно. Мы все немного испугались. Если бы она не встала, то мы бы автоматически проиграли эту встречу. Но она встала, она молодец. Марта — вообще герой.

На Олимпиаде в Токио Коробейникова стала бронзовым призером в личном первенстве и завоевала золотую медаль в командном первенстве.

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Артем Бухаев все материалы автора

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