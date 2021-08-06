Россиянин Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в велотреке
10:59
Россиянин Денис Дмитриев не смог пройти в финал Олимпиады в велотреке.
В полуфинале спринта Дмитриев проиграл оба заезда Джеффри Хугланду из Нидерландов. Отметим, что во втором заезде россиянин уступил 0,010 секунды.
В гонке за бронзовую медаль Дмитриев выступит против британца Джека Карлина. Золото разыграют два голландца — Джеффри Хугланд и Харри Лаврейсен.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/2 финала
Второй заезд
1. Джеффри Хугланд (Нидерланды)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,010
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