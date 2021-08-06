Россиянин Дмитриев не смог выйти в финал Олимпиады в велотреке

Россиянин Денис Дмитриев не смог пройти в финал Олимпиады в велотреке.

В полуфинале спринта Дмитриев проиграл оба заезда Джеффри Хугланду из Нидерландов. Отметим, что во втором заезде россиянин уступил 0,010 секунды.

В гонке за бронзовую медаль Дмитриев выступит против британца Джека Карлина. Золото разыграют два голландца — Джеффри Хугланд и Харри Лаврейсен.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/2 финала

Второй заезд

1. Джеффри Хугланд (Нидерланды)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,010