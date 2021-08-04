«Сделаем выводы и отомстим». Пляжники Семенов и Лешуков проиграли мощным норвежцам

Российский дуэт пляжников не справился с давлением и завершил выступления на Олимпиаде. Но есть еще надежда на Красильникова и Стояновского.

Олимпиада-2020, пляжный волейбол

Мужчины. 1/4 финала

Илья Лешуков / Константин Семенов (Россия) — Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия) — 0-2 (17:21, 19:21)

На турнире по пляжному волейболу в Токио наступила пора четвертьфиналов, куда в мужских соревнованиях пробились сразу два наших дуэта. Первыми свой матч в среду проводили Константин Семенов и Илья Лешуков. Их соперниками была норвежская пара Андрес Мол и Кристиан Серум — второй номер текущего мирового рейтинга FIVB. На групповом этапе неделю назад россияне победили одних из претендентов на медали, причем, в двух сетах. И вот — новое противостояние в важнейшем матче турнира. Четвертьфинал в игровых видах спорта является определенным психологическим рубежом: выиграешь — гарантируешь борьбу за медали, проиграешь — едешь домой, оступившись в шаге от пьедестала Олимпиады.

Норвежцы сразу же уверенно повели в первом сете 3:0, а вот россияне заметно нервничали. Не получалось поднимать мячи, не всегда получалось выигрывать очки на приеме... Ближе к середине сета ситуация выровнялась, но Мол и Серум гроссмейстерски добавили именно в концовке партии, выиграв ее со счетом 21:17.

Второй сет прошел в более равной борьбе. В начале и середине партии россиянам даже удавалось взять очко на своей подаче и повести в счете, однако действовавшие практически безошибочно соперники раз за разом нивелировали преимущество. В итоге, затратив, как показалось, ровно столько сил, сколько было нужно, Мол и Серум грамотно использовали ошибки российского дуэта и добились победы в сете (21:19) и матче, оформив выход в полуфинал.

Причина поражения — ошибки

Семенов, для которого эта Олимпиада стала уже третьей, к сожалению, пока не может завоевать медаль Игр. Лешуков же участвовал в турнире подобного уровня впервые. После матча Илья прошел мимо журналистов, сказав, что плохо себя чувствует. Отвечать на вопросы пришлось его более опытному партнеру, из слов которого стало ясно, что Илья не до конца справился с нервами перед ответственным матчем. Впрочем, Семенов пообещал, что выводы обязательно будут сделаны, и россияне еще отомстят норвежцам за это поражение".

— Константин, почему не получилось переломить ход матча и выиграть?

— У нас были технические ошибки, которые и привели к такому результату. Была игра ошибок... Среднюю игру мы держали, а количество ошибок было гораздо большим, чем у норвежцев. Они и выиграли за счет минимального количества ошибок. Ну и мы не смогли выбить их из такого спокойного уверенного состояния. Как ни пытались, не смогли затянуть разными нестандартными розыгрышами. Они не повелись на это и выдержали свой уровень от начала до конца.

— Как оцените турнир для себя?

— В целом за турнир можем поставить себе твердую четверку. Один шаг надо было сделать, и было бы легче: играли бы уже без большой ответственности. Ребята из Латвии играют против бразильцев (разговор с Семеновым состоялся до матча Плавиньш/Точс — Алисон/Альваро, в котором латыши выбили из борьбы олимпийского чемпиона Рио), Плавиньш призер Олимпиады, но даже для них это большая ответственность. Мы не смогли преодолеть этот шаг. Но ничего, думаю, дальше будет лучше.

— Почему в концовке второго сета не вяли челендж? Хотя бы чтобы сбить ритм соперников.

— Ну, там был аут — точно. А сбить ритм... У нас настрой был хороший. Когда нужно было, мы брали паузу — когда чувствовали, что это необходимо.

— Могло сыграть в пользу норвежцев то, что вы играли с ними совсем недавно?

— Возможно. У нас настрой был такой, что сыграем с ними теперь только в финале, а жребий распорядился вот так... Тяжело настроиться на того же соперника, особенно после победы над ним в группе. Думаю, у норвежцев после поражения был очень серьезный настрой. Нам это в свою очередь придавало уверенности, что мы можем их обыграть. Но совершили невынужденные ошибки. В первой игре мы практически не ошибались, а норвежцы допускали много неточностей. Сейчас вышло наоборот.

— Раннее начало матча не повлияло на игру?

— Мы спокойно проснулись — вчера легли раньше, так что все нормально. Немножко, не очень было, потому что мы привыкли играть в обед или вечером все-таки. Ну а солнце... Тут Олимпиада жарила так, что и солнца не надо.

Лешуков не справился с давлением

— Илья прошел мимо журналистов, сказав, что плохо себя чувствует...

— Понятно, что неважно себя чувствует. Тяжело. Верил в то, что мы можем, и я тоже верил. Илья показывал волейбол высочайшего уровня на своей первой Олимпиаде. Играл, как от него и ожидали. Не зря мы находились здесь, показали хорошую игру. Поэтому повод расстраиваться есть. Но это пройдет, и дальше будет лучше. Надеюсь, сделаем коррективы и отомстим.

— Отомстите в Париже-2024?

— Месть — это блюдо, которое подается холодным. Я не про следующую Олимпиаду, а вообще про будущее. Сделаем выводы. Если будем работать с таким же настроем, все получится. Все большие победы впереди. Илья — молодой парень. Постараюсь помочь ему и сделать задел на много лет вперед. Все будет хорошо.

— Вы говорили, что поменяете систему игры к четвертьфиналу.

— Система работает. Мы знаем, как действовать по этой тактике, но, повторюсь, было много ошибок. Плюс груз ответственности, когда ты в шаге от полуфинала. Мечта не стала реальностью, но, как любит говорить Илья: «Двигаемся шаг за шагом».

— Во время игры вы часто разговаривали друг с другом. Илья выглядел очень разозленным...

— Мы поговорили с ним вчера. Я спросил, готов ли он, как себя чувствует, не боится ли. Он ответил, что готов и хочет добиться результата. Я ответил: «Не нужен результат. Нужна игра, покажи шоу. Нужно биться за каждое очко и концентрироваться на каждом мяче». Думаю, Илья испытывал давление и нервничал. Я же старался помочь ему и немного разгрузить голову.