Два из двух. Наши мужчины-пляжники прошли в четвертьфинал Олимпиады без потерь

Чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в 1/8 финала Олимпиады обыграли в двух сетах испанский дуэт и продолжают борьбу за медали.

Олимпиада-2020, Токио (Япония)

Пляжный волейбол

Мужчины. 1/8 финала

Пабло Эррера/Адриан Гавира (Испания) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 0:2

Российская пара пляжников Вячеслав Красильников и Олег Стояновский свой матч 1/8 финала проводила в вечерней игровой сессии. В перерыве между матчами дневной и вечерней программы прошел еще один дождь. Правда, снова без грозы, а потому отмены игр не последовало. Соперниками выступающих под флагом ОКР волейболистов были испанцы Пабло Эррера Альепус и Адриан Гавира Кольядо — 39-й номер текущего рейтинга FIVB.

Проблемное начало

Красильников и Стояновский, выступающие на Олимпиаде в ранге чемпионов мира, заставили понервничать болельщиков, проиграв во втором туре латышам Мартиньшу Плавиньшу и Эдгарсу Точсу. Однако после того, как в понедельник дуэт из Латвии выбил из борьбы претендентов на медали бразильцев Эвандро и Шмидта, вопросов к результату матча группового турнира не осталось. Стояновский даже пошутил после игры с испанцами над партнером, назвавшим результат матча Плавиньш/Точс — Эвандро/Шмидт сенсационным.

— Очень сильная команда. Очень сильная. Не принижай нашу игру с ними... Ну ладно, мы «чайникам» проиграли, — пошутил Олег.

Матч, как и первая игра российского дуэта в этот день, начался с преимуществом соперников. Испанцы повели в счете, а после двух подряд эйсов с касанием мяча о сетку счет стал 10:6. При этом Красильников и Стояновский ни капли не спешили и не паниковали, продолжая гнуть свою линию. Проигрывая 4 очка, они взяли тайм-аут, после которого на табло горели 10:11 не в нашу пользу, но уже по итогам следующего розыгрыша счет сравнялся.

— Тяжелое было начало. Адриан очень хорошо подавал, он давил нас всю игру. Но у нас была задача навязывать еще большее давление. В сегодняшнем матче я отмечу своего напарника, потому что он держал агрессию на подаче. Обычно мы это делаем вдвоем, но сегодня было принято решение, что я буду давить тактически, а Олег — больше давлением на подаче. Спасибо ему большое за эти крутые подачи, — сказал после матча Красильников.

Гроссмейстерски добавляя к концовке сета, российский дуэт выиграл важнейшее очко при счете «по 20», а потом Стояновскому удалась классная подача: мяч, задев сетку, перевалился на половину поля испанцев без шансов на прием. Полдела было сделано.

Пришло время подач

Стоит отметить, что у соперников российского дуэта подобные фокусы проходят гораздо чаще. Наши ребята предпочитают не рисковать. Вот и в начале второй партии испанцы сделали два эйса с помощью сетки, вновь обеспечив себе небольшой отрыв. После первого же матча группового этапа с мексиканцами Гасьолой и Рубио россияне пошутили, что приберегут подачу до плей-офф. В 1/8 финала пришлось включать ее, что и отметил выше Красильников.

— Мы не бережем подачу, стараемся добавлять, приходится привыкать к корту, к нашим точкам. Начинается плей-офф, нужно было подачу сегодня включить, что, мне кажется, мы и продемонстрировали, — сказал Стояновский.

Второй сет также получился тяжелым, но стартовое отставание российские волейболисты отыграли гораздо быстрее. А в концовке партии испанцы уже занервничали, итогом чего стала желтая карточка от арбитра. Даже несмотря на выигранный Эррерой и Гавирой челлендж и заработанное с его помощью очко сомнений в окончательном успехе Красильникова и Стояновского не возникало. В итоге — 21:17, и вторая наша пара прошла в четвертьфинал.

— Мы отрабатывали какие-то вещи, пробовали в течение всей игры. И именно в концовке это сработало. Мы сконцентрировались на этих (решающих) мячах, и у нас получилось, — сказал Стояновский.

Соперник российского дуэта определится в матче американцев Джейкоба Гибба и Три Бурна против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. Матч начнется в 21 час по токийскому времени. Четвертьфинальные игры пройдут в среду, 4 августа.