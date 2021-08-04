Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в четвертьфинале обыграли немецкий дуэт и вышли в полуфинал, где встретятся с лидерами мирового рейтинга катарцами Шерифом и Ахмедом.

Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Юлиус Толе/Клеменс Виклер (Германия) — 2:0

После вылета Константина Семенова и Ильи Лешукова все медальные надежды российских болельщиков были связаны с Олегом Стояновским и Вячеславом Красильниковым. Парни открывали вечернюю программу дня четвертьфинальным матчем с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Именно эту пару Красильников и Стояновский обыграли в финале чемпионата мира 2019 года, добившись пока что самого высокого достижения в карьере своего дуэта.

На матч пришел глава ОКР Станислав Поздняков, болевший за россиян вместе с немногочисленными журналистами и тренерским штабом. Немцев пришла поддержать целая делегация из 18-20 человек, которые дружно хлопали своим спортсменам. Вот только это Толе и Виклеру совсем не помогло.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Фото AFP

Победа на классе

Старт первой партии остался за россиянами. Немцы сразу же оказались в роли догонявших и вынуждены были мириться с этой ролью до самого конца игры. Поведя 9:6, Стояновский и Красильников позволили сопернику сравнять счет — по 11. Однако по ходу турнира российский дуэт уже приучил, что добавляет в концовках партий. Так случилось и на этот раз. Наши парни выиграли важнейшие очки, а немцы при счете 15:17 ошиблись, взяв челлендж. После этого Красильников, подняв тяжелый мяч, вколотил 19-е очко, и судьба партии стала ясна. В итоге — 21:16.

Интересный отрезок случился на старте второго сета. При счете 7:8 немцы взяли челендж. Повтор на экране арены показал, что мяч после атаки наших соперников не коснулся площадки, однако система отдала очко сборной Германии. Россияне немного поспорили, но продолжили игру. И в следующие несколько минут челенджи брали и те и другие. Немцам вообще было отказано в челендже, который они взяли не по правилам. Ситуация на корте накалилась.

Немного помогли Толе и Виклеру и сами россияне: ведя в счете 18:15, Красильников и Стояновский проиграли три очка подряд — ровно. Но в решающий момент опыт россиян сказался: мастерские 21:19, и команда ОКР вышла в полуфинал, где сыграет с лидерами текущего рейтинга FIVB катарцами Шерифом и Ахмедом, в двух партиях победившими итальянский дуэт.

В ожидании медали

После матча Стояновский рассказал об истории противостояния с немцами, отметив, что игры с ними легкими для россиян никогда не получались:

— Мы хорошо знали команду, против которой играем. Игра с ними всегда нам тяжело давалась, потому что они очень сильные. Мы играли пять раз, и это был последний раз, и мы знали, как они будут играть против нас. Мы очень рады, что выиграли сегодня, — сказал Олег.

Ну а Красильников поделился впечатлениями от эпизода с челенджами и спором с судьей:

— Был спорный мяч. Но у нас то же самое было. Я чуть-чуть не попал. И у ребят точно такой же момент, просто по задней линии. Там видно было, что не было касания линии. Момент один в один, но судья принял такое решение, поэтому мы ничего не можем с этим сделать. Старались держать концентрацию. Просто ребята оказывали давление на нас, мы справлялись и старались еще больше давить по той же схеме. Если один из них планер подает, второй в прыжке, то мы вдвоем пытались регулировать, больше давить. Вроде со всем справились, все хорошо, — сказал Вячеслав.

Удалось задать пару вопросов и покидавшему арену пляжного волейбола в отличном настроении Станиславу Позднякову. Глава ОКР пожелал Красильникову и Стояновскому удачи в полуфинале, который пройдет в четверг, а также выразил уверенность, что ребята приложат все силы, чтобы побороться за медаль.

— Простых матчей не бывает. Здесь все на классе. На одну подачу наши точнее, на этом и строится победа. Плюс чуть поувереннее на блоке. Молодцы! Это только четвертьфинал, желаем удачи нашим ребятам дальше. Рассчитываю ли на медаль? Думаю, парни и сами ставят себе самые высокие цели. Они были чемпионами мира, хотят снова подняться на верхнюю ступень пьедестала, — сказал Поздняков.

Красильников уже как минимум повторил свое лучшее олимпийское достижение — на Олимпиаде в Рио он вместе с Константином Семеновым занял четвертое место. Для Стояновского же нынешние Игры первые в карьере. Желаем россиянам удачи в полуфинале!