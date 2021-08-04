Российский пляжник Константин Семенов после поражения от норвежцев в четвертьфинале олимпийского турнира объяснил, почему его напарник Илья Лешуков отказался от общения с журналистами.

— Илья прошел мимо журналистов, сказав, что плохо себя чувствует...

— Понятно, что неважно себя чувствует. Тяжело. Верил в то, что мы можем, и я тоже верил. Илья показывал волейбол высочайшего уровня на своей первой Олимпиаде. Играл, как от него и ожидали. Не зря мы находились здесь, показали хорошую игру. Поэтому повод расстраиваться есть. Но это пройдет, и дальше будет лучше. Надеюсь, сделаем коррективы и отомстим.

— Отомстите в Париже?

— Месть — это блюдо, которое подается холодным. Я не про следующую Олимпиаду, а вообще про будущее. Сделаем выводы. Если будем работать с таким же настроем, все получится. Все большие победы впереди. Илья молодой парень. Постараюсь помочь ему и сделать задел на много лет вперед. Все будет хорошо.

— Вы говорили, что поменяете систему игры к четвертьфиналу.

— Система работает. Мы знаем, как действовать по этой тактике, но, повторюсь, было много ошибок. Плюс груз ответственности, когда ты в шаге от полуфинала. Мечта не стала реальностью, но, как любит говорить Илья: «Двигаемся шаг за шагом».

— Во время игры вы часто разговаривали друг с другом. Илья выглядел очень разозленным...

— Мы поговорили с ним вчера. Я спросил, готов ли он, как себя чувствует, не боится ли. Он ответил, что готов и хочет добиться результата. Я ответил: «Не нужен результат. Нужна игра, покажи шоу. Нужно биться за каждое очко и концентрироваться на каждом мяче». Думаю, Илья испытывал давление и нервничал. Я же старался помочь ему и немного разгрузить голову.