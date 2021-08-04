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Олимпиада-2020, пляжный волейбол: где смотреть прямую трансляцию четвертьфинала с участием Красильникова и Стояновского

13:30
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Фото AFP
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч соревнований по пляжному волейболу, в котором россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с немецкой парой Юлиус Толе/Клеменс Виклер.

Начало — в 15.00 мск.

В 1/8 финала российская пара в двух сетах победила испанский дуэт Пабло Эррера/Адриан Колладо.

Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа

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Руслан Абушкин все материалы автора

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