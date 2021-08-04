Олимпиада-2020, пляжный волейбол: где смотреть прямую трансляцию четвертьфинала с участием Красильникова и Стояновского
13:30
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч соревнований по пляжному волейболу, в котором россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сыграют с немецкой парой Юлиус Толе/Клеменс Виклер.
Начало — в 15.00 мск.
В 1/8 финала российская пара в двух сетах победила испанский дуэт Пабло Эррера/Адриан Колладо.
Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.
Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
Читайте также
Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю