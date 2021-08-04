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Российские пляжники Лешуков и Семенов уступили Норвегии в четвертьфинале Олимпиады

03:50
Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли Норвегии в четвертьфинале Олимпиады-2020. Фото Reuters
Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли Норвегии в четвертьфинале Олимпиады-2020. Фото Reuters
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Российская команда в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова в четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу уступили норвежцам со счетом 0:2.

Россияне проиграли 17:21, 19:21 в сетах.

В турнире осталась одна российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В четвертьфинале они встретятся с Германией, матч пройдет сегодня, 4 августа, и начнется в 15:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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