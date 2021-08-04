Российские пляжники Лешуков и Семенов уступили Норвегии в четвертьфинале Олимпиады
03:50
Российская команда в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова в четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу уступили норвежцам со счетом 0:2.
Россияне проиграли 17:21, 19:21 в сетах.
В турнире осталась одна российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В четвертьфинале они встретятся с Германией, матч пройдет сегодня, 4 августа, и начнется в 15:00 мск.
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