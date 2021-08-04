Российские пляжники Лешуков и Семенов уступили Норвегии в четвертьфинале Олимпиады

Российская команда в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова в четвертьфинале олимпийского турнира по пляжному волейболу уступили норвежцам со счетом 0:2.

Россияне проиграли 17:21, 19:21 в сетах.

В турнире осталась одна российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В четвертьфинале они встретятся с Германией, матч пройдет сегодня, 4 августа, и начнется в 15:00 мск.