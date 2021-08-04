Российский пляжник Семенов назвал причины поражения в полуфинале Олимпиады

Российский пляжник Константин Семенов после поражения с Ильей Лешуковым от норвежцев в четвертьфинале олимпийского турнира отметил, что за игру на Олимпиаде они могут поставить себе четверку.

— Почему не получилось переломить ход матча и выиграть?

— У нас были технические ошибки, которые и привели к такому результату. Была игра ошибок... Среднюю игру мы держали, а количество ошибок было гораздо большим, чем у норвежцев. Они и выиграли за счет минимального количества ошибок. Ну и мы не смогли выбить их из такого спокойного уверенного состояния. Как ни пытались, не смогли затянуть разными нестандартными розыгрышами. Они не повелись на это и выдержали свой уровень от начала до конца.

— Как оцените турнир для себя?

— В целом за турнир можем поставить себе твердую четверку. Один шаг надо было сделать, и было бы легче: играли бы уже без большой ответственности. Ребята из Латвии играют против бразильцев (разговор с Семеновым состоялся до матча Плавиньш/Точс — Алисон/Альваро), Плавиньш призер Олимпиады, но даже для них это большая ответственность. Мы не смогли преодолеть этот шаг. Но ничего, думаю, дальше будет лучше.

— Почему в концовке второго сета не вяли челендж? Хотя бы чтобы сбить ритм соперников.

— Ну, там был аут — точно. А сбить ритм... У нас настрой был хороший. Когда нужно было, мы брали паузу — когда чувствовали, что это необходимо.

— Могло сыграть в пользу норвежцев то, что вы играли с ними совсем недавно?

— Возможно. У нас настрой был такой, что сыграем с ними теперь только в финале, а жребий распорядился вот так... Тяжело настроиться на того же соперника, особенно после победы над ним в группе. Думаю, у норвежцев после поражения был очень серьезный настрой. Нам это в свою очередь придавало уверенности, что мы можем их обыграть. Но совершили невынужденные ошибки. В первой игре мы практически не ошибались, а норвежцы допускали много неточностей. Сегодня вышло наоборот.

— Раннее начало матча не повлияло на игру?

— Мы спокойно проснулись — вчера легли раньше, так что все нормально. Немножко, не очень было, потому что мы привыкли играть в обед или вечером все-таки. Ну а солнце... Тут Олимпиада жарила так, что и солнца не надо.