Россияне Лешуков и Семенов обыграли норвежцев в третьем матче на Олимпиаде в Токио

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума в третьем матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.

Российская пара вышла в 1/8 финала турнира. Их соперники определятся после жеребьевки.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — 0:2