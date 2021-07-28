Россияне Лешуков и Семенов обыграли норвежцев в третьем матче на Олимпиаде в Токио
16:58
Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума в третьем матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.
Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.
Российская пара вышла в 1/8 финала турнира. Их соперники определятся после жеребьевки.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповой этап
Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — 0:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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