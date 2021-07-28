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Россияне Лешуков и Семенов обыграли норвежцев в третьем матче на Олимпиаде в Токио

16:58
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Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов победили норвежцев Андерса Мола и Кристиана Сорума в третьем матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Лешуков и Семенов одержали победу в двух сетах.

Российская пара вышла в 1/8 финала турнира. Их соперники определятся после жеребьевки.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Илья Лешуков/Константин Семенов (Россия) — 0:2

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