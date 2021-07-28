Россиянки Макрогузова и Холомина победили кубинок в матче по пляжному волейболу на Олимпиаде

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина победили кубинок Лидианни Эчеваррию и Лейлу Мартинес в матче группового турнира Олимпиады по пляжному волейболу.

После этой победы российская пара вышла на первое место в группе Е с четырьмя очками в двух матчах.

Заключительную встречу группового турнира Макрогузова и Холомина проведут 30 июля против австралиек Талики Клэнси и Мариафе Артачо. Начало — в 15.00 (мск).

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Групповой этап

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) — Лидианни Эчеваррия/Лейла Мартинес (Куба) — 2:0 (21:16, 21:11)