Россияне Красильников и Стояновский проиграли латышам в олимпийском турнире по пляжному волейболу
12:15
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латышам Мартину Плавиньшу и Эдгару Токсу в матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.
Красильников и Стояновский уступили в трех сетах со счетом 1:2. Несмотря на поражение, россияне занимают второе место в группе B, которое позволяет выйти в плей-офф Игр в Японии.
Заключительный матч групповой стадии Красильников и Стояновский проведут 31 июля против чехов Ондрея Перушича и Дэвида Швайнера.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Групповой этап
Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартин Плавиньш/Эдгар Токс (Латвия) — 1:2 (21:13, 19:21, 11:15)
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