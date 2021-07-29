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Россияне Красильников и Стояновский проиграли латышам в олимпийском турнире по пляжному волейболу

12:15
29 июля. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Мартин Плавиньш/Эдгар Токс. Фото AFP
29 июля. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Мартин Плавиньш/Эдгар Токс. Фото AFP
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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латышам Мартину Плавиньшу и Эдгару Токсу в матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Красильников и Стояновский уступили в трех сетах со счетом 1:2. Несмотря на поражение, россияне занимают второе место в группе B, которое позволяет выйти в плей-офф Игр в Японии.

Заключительный матч групповой стадии Красильников и Стояновский проведут 31 июля против чехов Ондрея Перушича и Дэвида Швайнера.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартин Плавиньш/Эдгар Токс (Латвия) — 1:2 (21:13, 19:21, 11:15)

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Иван Торопцев все материалы автора

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