Россияне Красильников и Стояновский проиграли латышам в олимпийском турнире по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латышам Мартину Плавиньшу и Эдгару Токсу в матче групповой стадии олимпийского турнира по пляжному волейболу в Токио.

Красильников и Стояновский уступили в трех сетах со счетом 1:2. Несмотря на поражение, россияне занимают второе место в группе B, которое позволяет выйти в плей-офф Игр в Японии.

Заключительный матч групповой стадии Красильников и Стояновский проведут 31 июля против чехов Ондрея Перушича и Дэвида Швайнера.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Групповой этап

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартин Плавиньш/Эдгар Токс (Латвия) — 1:2 (21:13, 19:21, 11:15)