От баскетбола 3х3 получают удовольствие только сами играющие

Авторская колонка известного телекомментатора

Владимир Гомельский

Специально для «СЭ»

Посмотрел два подряд олимпийских финала баскетбола 3х3 с участием сборной России. Мужской понравился больше. Если бы наши девушки взяли золото, это было бы чудо. Американки объективно сильнее. И техничнее, и защищаются намного лучше. А вот с Латвией парни сражались на равных. Не уступали ни в чем! К сожалению, в концовке удача улыбнулась сопернику. Хотя все могло качнуться и в другую сторону.

Буду откровенен — от формата 3х3 я не в восторге. На мой взгляд, удовольствие от этого баскетбола получают только сами играющие. А мне как зрителю не хватает главного — мысли.

Мой отец (легендарный тренер Александр Гомельский. — Прим. «СЭ») говорил: «Баскетбол — игра для умных». Потому что побеждает не тот, кто выше прыгает или быстрее бегает. А тот, кто разнообразнее мыслит на площадке.

Конечно, в 3х3 тактических вариантов гораздо меньше, чем в 5х5. Но все равно можно найти у соперника слабые стороны, применить то, что уже наиграли. И это — мысль! Как тренерская, так и тех, кто находится на поляне.

Мне кажется, зря от Олимпиады в Токио отцепили Антона Понкрашова. В финале он бы пригодился. К примеру, Миезис, который и забросил решающий мяч, плохо защищается. Надо было этим воспользоваться, заставить его чаще фолить — как и остальных игроков сборной Латвии. Вот именно тренерской мысли, управляемости командой я здесь и не увидел.

Да, в 3х3 по правилам тренеру подсказывать запрещено. Но можно же что-то придумать. Допустим, он или кто-то еще начнет в зале дирижировать болельщиками, те в нужный момент будут выкрикивать кодовые цифры: «Один... Два... Минус три...» Игроки-то в курсе, что это означает, — и смогут быстро внести коррективы.

Резанул по сердцу и другой эпизод — когда у Ильи Карпенкова в финале развалился кроссовок. Почему же в раздевалке не нашлось запасной пары?! Об этом должны позаботиться заранее — если не сам игрок, то уж персонал точно.

Когда-то в спортивных кругах гуляла злая шутка: «В ручной мяч играют те, у кого не получилось в баскетболе». Но уже давно гандбол включен в олимпийскую программу, обрел своего зрителя. Такая же судьба ждет и баскетбол 3х3.

Пока у него, как у любого нового вида спорта, аудитория минимальна. Но со временем наверняка появятся болельщики, которые классическому баскетболу будут предпочитать формат 3х3. Обгонит ли он по популярности «классику»? Мне бы не хотелось дожить до этого момента...

Я понимаю, что после Игр в Токио многие страны начнут активно развивать баскетбол 3х3. Он менее затратный, но тоже приносит медали. Ну а главный плюс — это прекрасный шанс для тех, кто проиграл конкуренцию в «большом» баскетболе. Сейчас мы болели за девушек и парней, которые в «классике» на высоком уровне себя никак не проявили. Зато тут получили возможность не просто продлить карьеру, но и побороться за олимпийское золото.

Теперь многие задаются вопросом: мол, почему в России «большой» баскетбол в кризисе, а в «маленьком» — сразу два серебра на Олимпиаде? Отвечу так — не стоит обольщаться.

Для меня очевидно, что проблемы нашего баскетбола начинаются с детских тренеров. Надо повышать их уровень. Чтобы освоили современные методики и выпускали более качественный продукт. Все же понимают, что и девушки, и ребята, завоевавшие в Токио серебряные медали, в «большом» баскетболе за сборную России никогда бы не сыграли. Они просто технически не подготовлены!

Кто-то считает, будто российские баскетболисты не прогрессируют из-за обилия легионеров в нашем чемпионате. Но дело не в этом. А в том, что для прогресса необходим фундамент. Его нет. Степень технической оснащенности наших молодых игроков не идет ни в какое сравнение с лучшими баскетболистами мира — американцами, испанцами, сербами, французами, а теперь еще и аргентинцами с немцами. Отсюда и результаты.

Если в 3х3 олимпийский турнир завершен, то в «большом» баскетболе скоро начнется самое интересное. Для кого-то сборная США по-прежнему безоговорочный фаворит, хотя поражение от Франции в первом туре случайным не назовешь.

Я смотрел матч. Фурнье и Де Коло отыграли блистательно. А какой красавец в защите Гобер? Венсан Колле, главный тренер сборной Франции, постоянно придумывал загадки своему оппоненту — Греггу Поповичу. Который их так и не разгадал. Что имею в виду?

Во-первых, оборону французов. Все три игрока на периметре целенаправленно защищались от трехочкового броска. Они пускали соперников под Гобера, а тот со своей «мухобойкой» заставлял делать какие-то невероятные скидки. Либо накрывал броски.

Во-вторых, отмечу позиционную атаку. В первой четверти французы выясняли, у кого идет дальний бросок. Выяснили — у Фурнье и Де Коло. Развели их под 45-60 градусов. Ни у того ни у другого не было нагрузки по розыгрышу мяча в нападении. Колле наглядно показал, что против сборной США можно играть с тремя маленькими, одним центровым и одним форвардом, который тоже способен попасть из угла.

Французы четко доводили мяч до свободного снайпера. И у Фурнье, и у Де Коло быстрое исполнение броска, им не нужно в трех метрах от себя иметь защитника. С нервной системой у этих ребят порядок. В итоге Фурнье набрал 28 очков, Де Коло — 13.

Ну и самое главное — при такой расстановке в защите французы не торопились убегать в быстрый прорыв. Сначала обеспечивали подбор на своем щите. А ведь борьба за отскок на чужом щите всегда была сильной стороной сборной США. Но Франция не дала ей забрать подбор, провела больше атак и заслуженно победила — 83:76.

Думаю, тренеры других сборных посмотрели на это и сделали выводы. Поймите правильно, я не предсказываю американцам еще одно поражение на Олимпиаде. Но легкой прогулки в Токио у них уже не случилось. Дальше будет только сложнее. Придется выкладываться на полную катушку. Иначе золотых медалей не видать.