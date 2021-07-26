Козик: «Россиянки готовы взять реванш на Играх в баскетболе 3х3»
Российская баскетболистка Юлия Козик прокомментировала выступление своей команды на Олимпиаде в Токио. Россиянки проиграли США на групповом раунде турнира.
«Мы не смотрим на рейтинг Международной федерации баскетбола (FIBA) — это просто список, который ничего не значит. Команду США мы не боялись и не боимся. «Ой, Америка, как страшно», — перед выходом такого не было, мы настраивались на победу. И если в следующий раз мы с ними встретимся на турнире, то будет другая игра. Постараемся взять реванш», — цитирует Козик ТАСС.
Отметим, баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. 26 июля россиянки проведут следующий матч против сборной Румынии.
Дополнительная информация:
https://tass.ru/sport/11983651Козик: россиянки не боятся сборную США по баскетболу 3х3 и готовы взять реванш на Играх
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