Кочарян считает, что баскетболистки сборной России 3х3 наберут форму к решающим матчам
Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян выразил надежду, что команда наберет оптимальную форму к решающим матчам группового турнира Олимпиады в Токио. Ранее в воскресенье россиянки уступили сборной США в четвертом матче группового турнира со счетом 16:20.
«Играли в свою игру, не поломали структуру, выдержали план, — цитирует Кочаряна ТАСС 25 июля. — Буквально два или три момента решили судьбу матча — мы не забили 2-3 штрафных, получили пробивной необязательный фол, была вязкая игра, хорошая.
На групповой стадии очень полезна такая пристрелочная игра, чтобы оценить свой уровень. Понятно, что мы движемся в нужном направлении. К финальным играм мы будем еще сильнее».
Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
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