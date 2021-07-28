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Князь Монако Альбер двумя словами описал игру российских баскетболистов 3x3 на Олимпиаде

13:02
Князь Монако Альбер II. Фото AFP
Князь Монако Альбер II. Фото AFP
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Князь Монако Альбер II положительно высказался об игре российских баскетболистов 3x3 на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Очень хорошо», — ответил Альбер на вопрос журналиста.

Ранее, 28 июля, мужская и женская российские команды вышли в финалы своих турниров.

В 15.55 (по мск) россиянки сыграют с США в финале турнира 3x3 Олимпийских игр. В 16.25 мужская сборная России проведет финальный матч с Латвией.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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