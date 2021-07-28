Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Баскетбол 3х3
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Россияне уступили Латвии и взяли серебро в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх в Токио

16:54
Илья Карпенков. Фото AFP
Илья Карпенков. Фото AFP
Теги:

28 июля в Токио (Япония) мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла Латвии (18:21) в матче финала Олимпиады-2020.

В составе мужской сборной России играли: Кирилл Писклов, Александр Зуев Илья Карпенков и Станислав Шаров.

Ранее россияне обыграли сербов (21:10) в 1/2 финала турнира. Латвийцы в полуфинале выиграли у Бельгии — 21:8.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Россия — Латвия — 18:21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

23007 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония удерживает лидерство в медальном зачете, Россия — по-прежнему четвертая
Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
Олимпиада, баскетбол 3х3, финалы: у России — два серебра
Как часто можно есть рыбу?
vs
43
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события