Россияне уступили Латвии и взяли серебро в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх в Токио
16:54
28 июля в Токио (Япония) мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла Латвии (18:21) в матче финала Олимпиады-2020.
В составе мужской сборной России играли: Кирилл Писклов, Александр Зуев Илья Карпенков и Станислав Шаров.
Ранее россияне обыграли сербов (21:10) в 1/2 финала турнира. Латвийцы в полуфинале выиграли у Бельгии — 21:8.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Россия — Латвия — 18:21
23007 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
26
Зачет
vs
43
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю