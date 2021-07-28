Сестры Фролкины довольны работой судей в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде

Игроки женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения и Ольга Фролкины поделились впечатлениями после поражения от США (15:18) в финале Олимпиады.

— Серебро — хороший подарок?

— Конечно! Очень неплохой. То, что никогда не забудешь.

— Какие ощущения сейчас? Поверили в то, что вы — серебряные медалистки?

— Пока еще нет. Адреналин после игры еще есть. Сейчас выдохнем, примем душ и успокоимся, и будем размышлять над этим. Сейчас это мечта, которая осуществилась.

— Что вам Бах сказал?

— Просто поздравил нас, сказал, что мы большие молодцы, и что он будет ждать наших побед в Париже.

— Показалось, что очень много фолов придумали. Вам как кажется?

— Все было хорошо. Мы не можем оценивать судей. Они тоже люди, не могут все видеть. Судейство было отличное. Оба судьи хорошего уровня и все сделали правильно.

— Чем матч с американками в группе отличался от сегодняшнего?

— Тем, что это был не финал. Мы сделали все, что смогли, просто не повезло. Нафолились много. Это игра, кому-то везет, кому-то нет.

В составе сборной России по баскетболу также выступали Юлия Козик и Анастасия Логунова.