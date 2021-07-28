Сестры Фролкины довольны работой судей в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде
Игроки женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения и Ольга Фролкины поделились впечатлениями после поражения от США (15:18) в финале Олимпиады.
— Серебро — хороший подарок?
— Конечно! Очень неплохой. То, что никогда не забудешь.
— Какие ощущения сейчас? Поверили в то, что вы — серебряные медалистки?
— Пока еще нет. Адреналин после игры еще есть. Сейчас выдохнем, примем душ и успокоимся, и будем размышлять над этим. Сейчас это мечта, которая осуществилась.
— Что вам Бах сказал?
— Просто поздравил нас, сказал, что мы большие молодцы, и что он будет ждать наших побед в Париже.
— Показалось, что очень много фолов придумали. Вам как кажется?
— Все было хорошо. Мы не можем оценивать судей. Они тоже люди, не могут все видеть. Судейство было отличное. Оба судьи хорошего уровня и все сделали правильно.
— Чем матч с американками в группе отличался от сегодняшнего?
— Тем, что это был не финал. Мы сделали все, что смогли, просто не повезло. Нафолились много. Это игра, кому-то везет, кому-то нет.
В составе сборной России по баскетболу также выступали Юлия Козик и Анастасия Логунова.
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