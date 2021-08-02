Сидорова героически прорвалась в финал. Легкую атлетику в Токио сорвал жуткий ливень

У японской Олимпиады снова проблемы.

Кажется, эти Игры кто-то проклял. Накануне неугомонные ковид-параноики провели новую акцию протеста в Токио, требуя срочно прервать проведение Олимпиады на фоне новых случаев заражения коронавирусом. Вот только на самом деле реальной проблемой для оргкомитета японских Игр вновь становятся не единичные случаи заболеваний, а погода. Утомительную жару сменяет тропический циклон, который едва не сорвал сегодня турнир легкоатлетов. Соревнования провели, и, к счастью для российских болельщиков, сложные условия не повлияли на результат нашей Анжелики Сидоровой, но без скандалов и драмы на Национальном олимпийском стадионе не обошлось.

Украинки и Маклафлин победили в схватке с дождем

Легкая атлетика в понедельник ближе к вечеру потихоньку превращалась в фарс. Над Токио сгущались тучи, и их концентрация именно над олимпийским стадионом реально пугала. Очень быстро ситуация стала напоминать апокалиптическую и всю чашу арены залило. В прямом смысле — на беговые дорожки вполне можно было ставить площадку для пловцов и дать возможность пройти стометровку пловцу Антону Чупкову, потому что в обычных шиповках соревноваться было явно невозможно.

В секторе для прыжков с шестом тогда была разминка, которую тоже прерывать не стали. У спортсменок было два выбора — либо отказаться от последней предстартовой тренировки, либо насквозь намокнуть. Но главный ужас творился у метательниц диска. Двукратная олимпийская чемпионка Сандра Перкович во время своей второй попытки едва не улетела в заграждения. Она стала по привычке закручиваться, но невероятно скользкое покрытие под ней отправило хорватку из легкой атлетики в фигурное катание. Двойной аксель с недокрутом в итоге у нее получился, а вот хорошее выступление с диском — нет.

Controversy! It's pouring down rain, everyone's slipping and they continue to carry on with shot put, discus & javelin throws. Not to mention races too are going on at the side. Absolute insanity! #Athletics #Olympics pic.twitter.com/nlaaZilKxE — ?? H?в?вt? 2.0 ??? (@YasQueen 17 ) August 2, 2021

Соревнования все-таки прервали, но моральный настрой у нее уже сбился. Поэтому в итоге только четвертое место. Обидно и за ямайскую метательницу Шадае Лоренс — она также выполняла две свои попытки в самый разгар стихии и была в менее выгодной ситуации по сравнению с соперницами. Но апогей неравенства — квалификация в беге на 400 метров с барьерами. Первый полуфинал у девушек успели провести по сухой дорожке. А вот второй и третий — уже под дождем. Проблема в том, что помимо двух победительниц своего забега в финал отбираются лаки-лузеры, показавшие лучшее время.

И конечно же, шансов выдать хороший результат у тех, кто успел пробежать до начала ливня, было больше. На этом проблемы не заканчиваются — крыша олимпийского стадиона в Токио закрывает частично и чашу для спортсменов. По краям — где последние дорожки. Поэтому кто бежал по ним, избежал необходимости бороться с принудительным душем. Главная потеря этой неравной битвы — датчанка Сара Петерсен. Она серебряный призер Игр в Рио, в Токио была одной из главных претенденток на победу, но водные процедуры помешали ей преодолеть предпоследний барьер. Сидни Маклафлин и две украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук триллер преодолели и теперь ждут финала.

In heavy rain, @GoSydGo posts the fastest time of the women's 400m semis with a 53.03. Reigning Olympic champ Dalilah Muhammad runs 53.30 to win her respective heat. Anna Cockrell (54.17) makes the final too out of Heat 3.



Big things to come in the final as they clash once again pic.twitter.com/5dE4chkHkU — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 2, 2021

Комментатор хотел помочь японцам с поиском тряпок

Кстати, крыша могла быть над всей главной олимпийской ареной, но план по строительству стадиона со складной конструкцией выдвижной крыши забраковал архитектурный совет Токио. Регламент застройки требовал соблюдения границ высотности, кроме того, японцы хотели повторить очертания предыдущего стадиона, который сносили ради постройки нового. Да и резкое увеличение бюджета поставило бы оргкомитет в критическое положение. В любом случае крытых арен для легкой атлетики в мире практически нет, и поэтому у международной федерации есть четкий регламент действий на случай ухудшения погодных условий. По возможности соревнования требуют переносить (желательно на следующий день), в крайнем случае — осушать дорожки специальной техникой.

Imagine running in the Olympics. Now imagine running in the pouring rain. #Olympics pic.twitter.com/1nVG4BeLqx — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) August 2, 2021

Эта техника, конечно, у японцев была, правда, они не особо спешили ею пользоваться. Зачем, если можно кинуть на разминочную зону метателей диска... полотенца. Да-да, обычные полотенца, которыми стирают пот. «Вы бы хотя бы тряпки принесли или большие банные полотенца. От них хоть какая-то польза была бы. В Японии что, проблема с тряпками?» — иронизировал в эфире Дмитрий Губерниев. Шестовичкам благо выступать при любом повышении уровня влажности официально запрещено, и над Сидоровой с кампанией издеваться не стали. Но остальным японцы сказали: выступайте как хотите. Единственное, что их продолжало волновать, — это строгое соблюдение масочного режима. Лишь спустя полчаса они догадались вывести агрегаты, которые хоть немного сделали беговые дорожки суше, и участники забегов на 5000 метров и стипль-чеза уже не настолько сильно страдали, как барьерницы. Хотя по идее именно для них сцепление с поверхностью важнее всего.

Managing Discuss Throw event amidst heavy rain actually slipped out of Japan's hands?#discussthrow #Olympics pic.twitter.com/CzqPWXTC7G — G-MAN (@georgin_paul) August 2, 2021

Сидоровой для выхода в финал хватило одного прыжка

Судьба прыжков с шестом до самого конца была непонятной. Едва только квалификацию начали, ее пришлось прервать. Дальше вариантов два — ждать завершения ливня либо откладывать соревнования на следующий день. Многие были уверены, что рисковать здоровьем спортсменов и качеством их выступлений оргкомитет Игр не будет, но спустя примерно час участницам объявили, что пора возвращаться в сектор. Лить к тому моменту перестало, вот только высушить до конца зону для прыжков японцы так и не смогли. Это чуть не привело к трагедии. Первой прыгать предстояло американке Санди Моррис. На мокрой дорожке шест у девушки пошел в сторону и сломался, а американка упала на самый край мата, чудом избежав серьезных травм. Моррис так и не смогла восстановиться психологически и завалила все остальные попытки.

Минус конкурент для Сидоровой: Санди — серебряный призер Игр в Рио, двукратная чемпионка мира в помещении и вторая после Елены Исинбаевой, кто преодолел пятиметровый рубеж. Но радоваться или потешаться такому исходу точно не хочется. Побеждать нужно в конкурентной и честной борьбе, тем более россиянка и сама в отличной форме. Сидорова начала прыгать уже с учетом новых сложностей и скорректировала свою технику — в результате уверенное попадание в финал с лучшим результатом. 4,25 и 4,40 она пропустила, сразу же зайдя на 4,55 и взяла высоту с первой попытки. Одного прыжка для попадания в итоговый раунд ей и хватило. Всего планку 4,55 взяли 15 спортсменок, и судьи благоразумно решили не мучить девушек, отправив их всех в финал без дополнительных разборок.