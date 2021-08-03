Белорусов хотят лишить флага, а Тимановскую примет Польша. Что происходит вокруг белорусской бегуньи?

История далека от завершения, но Олимпийскому комитету Белоруссии грозят очень серьезные санкции.

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская уже стала одним из главных героев Олимпиады в Токио. 1 августа вечером ее хотели насильно вывезти из Токио домой после конфликта с тренерским штабом сборной и чиновниками. Ее поставили на эстафету 4х400 метров из-за нехватки спортсменов в составе — а нехватка образовалась из-за того, что некоторых белорусских спортсменок не обеспечили внесоревновательным тестированием местные функционеры.

В этой ситуации чиновники не нашли ничего лучше, чем оказать давление на девушку, которая ранее была известна свои непростым характером. Явно сделанная с расчетом на скандал аудиозапись разговора функционеров с бегуньей «по душам» опубликована в соцсетях — это настоящий шедевр. Необходимость уехать тренеры и чиновники аргументируют войной с Наполеоном и «мамой клянутся», что ничего плохого с ней в Белоруссии не произойдет.

— Ты сильный человек. Сила человека — это отступить. Ты знаешь, почему мы французов победили в 1812 году? — спрашивает у Кристины кто-то из руководителей белорусской сборной. — Потому что был мудрый руководитель Кутузов. Было Бородинское сражение, оно закончилось ничем. Встретились, набили друг друга. Что говорит Кутузов? Надо отдать Москву! Ты знаешь, какой там был переполох? И русские войска ушли, правда, спалили Москву, она тогда деревянная была. И ты знаешь, почему Наполеона победили? Потому что он пришел со своими войсками в Москву, они награбились, накушались, разграбили все эти церкви, золота набрали. А дальше это уже не воин. Он награбился, думает, как бы это домой все завезти. Что такое ход назад? И Кутузов вошел в историю как человек, который мудро победил французов. Вот тебе нужно поступить мудро. Это как в дзюдо, знаешь? Использовать силу соперника, он на тебя прет, ты уходишь, а он же себя своей силой валит.

Карьера продолжится в Польше

Тимановской тактика Кутузова не понравилась, и в аэропорту она забила тревогу. Судя по всему, она продолжит карьеру в Польше. Сейчас она находится под защитой японской полиции, МОК и польских дипломатов. Но за последний вечер и ночь вокруг нее продолжают бурлить события.

Кристина подала апелляцию в CAS с требованием восстановить ее в числе участников Олимпиады — белорусский олимпийский комитет, который любит повторять про «спорт вне политики», конечно, спортсменку с соревнований снял. Якобы из-за нервного срыва. Но Спортивный арбитражный суд не принял заявление спортсменки.

Еще один сюжет — события в самой Белоруссии. Муж Тимановской успел покинуть страну, и с его слов его даже (опять же якобы) поддерживали при выезде пограничники. Оппозиционный фонд спортивной солидарности со ссылкой на бабушку Тимановской уверяет, что к родителям спортсменки выехали белорусские силовики. Но чем закончилась история и не была ли она ложной тревогой, пока неизвестно.

Вообще разобраться, где правда и где ложь в этой истории, все труднее. Так, вчера с критикой беглянки выступила серебряная призерка Рио-2016 Мария Мамошук. А уже сегодня в Instagram она назвала новость со своими словами «враньем».

Пост Марии Мамошук. Фото Instagram

Сама Тимановская уже в безопасности. Она покинула аэропорт Ханэда и направилась в посольство Польши. Эта страна выдала ей гуманитарную визу, так что вскоре спортсменка сможет вылететь в Варшаву. Неизвестно, может ли она посещать олимпийские объекты — белорусская делегация могла аннулировать аккредитацию, но вряд ли это делается в одностороннем порядке без МОК. Другое дело, что наверняка Тимановская опасается, не могут ли ее выкрасть в Токио те, кто очень хочет видеть девушку в Белоруссии.

Конечно, не обошлось без американского посольства, которое поддержало спортсменку и поблагодарило японские и польские власти за содействие.

Thanks to the quick action of Japanese and Polish authorities, Tsimanouskaya is able to evade the attempts of the Lukashenka regime to discredit and humiliate this #Tokyo2020 athlete for expressing her views. #StandWithBelarus https://t.co/fpclTeIvDy — Julie Fisher (@USAmbBelarus) August 2, 2021

Белорусов, как и нас, лишат флага?

Наконец, набирают обороты призывы лишить Белорусский олимпийский комитет официального статуса. Организация Global Athlete считает, что необходимо незамедлительно лишить белорусских спортсменов флага (благо, опыт с Россией имеется). Напомним, в этом году НОК Белоруссии уже играл с огнем, назначив старшего сына Александра Лукашенко Виктора его главой. МОК тогда не признал назначение, в отношении организации действуют санкции из-за «политической дискриминации спортсменов». Так, МОК не помогает белорусскому комитету финансово и не обсуждает с ним какие бы то ни было мероприятия. «СЭ» направил запрос в МОК с вопросом, могут ли повлечь последние события лишение сборной Белоруссии национального статуса на Играх.

Ранее МОК уже потребовал от белорусского олимпийского комитета доклад о произошедшем. Также представитель организации Марк Адамс выразил поддержку любому решению Тимановской о продолжении карьеры. То есть позицию заявил довольно однозначно.

Кто знает — может быть, на Паралимпиаде через пару недель мы словим флэшбеки церемонии открытия в Рио, когда белорус Андрей Фомочкин пронес российский флаг. Теперь россияне могут пронести белорусский. А они пусть забирают у нас олимпийский. Хотя там большой выбор — можно взять российский или бело-красно-белый.