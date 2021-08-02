Темнокожая легкоатлетка из США показала букву X и плюет на санкции. Что она хочет этим сказать?
Когда МОК перед Играми разрешал политические протесты — впервые в своей истории, — было очевидно, что все это делается для Black Lives Matter. Чтобы многочисленные британцы и американцы, желающие преклонить колено, потом не имели проблем с Олимпийской хартией и правилами. При этом МОК ослабил запрет на политическую пропаганду, так называемое правило 50, но оставил запрет на акции на подиуме.
Послала правила на Х
И вот он был нарушен американской толкательницей ядра Рэйвен Сондерс. Она завоевала серебро во вчерашних соревнованиях. Взойдя на подиум, скрестила руки, показав букву Х (имеется в виду «икс», хотя кто знает, может, американка владеет и кириллической азбукой).
Позже в разговоре с NBC она назвала символ «пересечением, где встречаются все угнетенные люди». Дело, конечно, очень правильное, но, по сути, Сондерс еще и призналась, что жест политический. Это не попытка лениво потянуться в конце рабочего дня.
Согласно правилам, этому должно последовать разбирательство с участием национального олимпийского комитета, Международной легкоатлетической федерации и самого МОК. И МОК уже заявил, что находится в контакте с двумя первыми организациями и изучает обстоятельства. У нас тему пропустили, а кажется, имеет смысл за ней пристально наблюдать — если присутствие россиян на Олимпиаде вызывает такие вопросы.
Толкательнице плевать на санкции
У нас Сондерс многие могли бы назвать фриком. У нее необычная зелено-фиолетовая прическа, она темнокожая лесбиянка и ведет себя довольно провокационно. Потому что еще удивительнее выглядит реакция американки. На возможное наказание за жест она отреагировала максимально нагло:
— Пусть попробуют забрать эту медаль. Я убегу за границу даже несмотря на то, что не умею плавать.
Let them try and take this medal. I'm running across the border even though I can't swim ? https://t.co/B59N2v9KAk— Raven HULK Saunders (@GiveMe1Shot) August 1, 2021
И, конечно, собрала много лайков и восторженных комментариев. Просто представьте реакцию тех же людей на такую же акцию кого-то из восточноевропейских соперников. Далеко ходить за примерами не надо: в свое время пловец Милорад Чавич моментально был дисквалифицирован с чемпионата Европы за футболку «Косово jе Србиjа», хотя на тот момент сборной Косово на международных соревнованиях и в помине не было. Думается, даже балалайки на костюмах наших синхронисток вместо запрещенных медведей стриггерят не одного британского журналиста.
Американские иконы стиля
Рэйвен же считает себя образцом для подражания.
— Для меня важно просто быть той, которой я всегда хотела быть, и не извиняться за это, показывать молодому поколению, что не имеет значения, что они говорят тебе и во сколько коробок они тебя заставляют влезть. Люди говорят мне не делать татуировки и пирсинг, но посмотрите на меня, выскочку, — заявила Саундерс.
Сондерс — не единственная эпатажная спортсменка этой Олимпиады, если брать внешний вид. Ее партнерша по легкоатлетической сборной США — Иника Макферсон. Тоже куча татуировок и дисквалификация за кокаин. Ну и, как и Сондерс, прыгунья в высоту также давно совершила каминг-аут.
Или прекрасная американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс, которая подавалась на терапевтическое исключение — оно было одобрено Междурнародной федерацией тенниса, а потом аннулировано ВАДА. Тоже законодательница мод. Но она на Олимпиаде, в отличие от Сондерс, дойти до медалей не смогла и выбыла в первых раундах.
В общем, это неплохо, что американки чувствуют себя свободнее — возможно, нашим спортсменам этого не хватает. Но у любой развязности есть границы. Об этом говорил и официальный представитель МОК Марк Адамс: «Мы стараемся уважать взгляды спортсменов, мы дали возможность проводить протесты до того, как начинается спорт. Но мы также указали, что был проведен опрос среди 3500 спортсменов, и ответившие хотели бы защитить само место проведения мероприятия. И было бы здорово, если все могли уважать эти взгляды спортсменов».
Если история сойдет американке с рук, то зачем в принципе принимали эти правила?
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