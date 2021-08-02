Темнокожая легкоатлетка из США показала букву X и плюет на санкции. Что она хочет этим сказать?

Рэйвен Сондерс — одна из самых необычных спортсменок Токио-2020. Такое не приснится даже в страшном сне.

Когда МОК перед Играми разрешал политические протесты — впервые в своей истории, — было очевидно, что все это делается для Black Lives Matter. Чтобы многочисленные британцы и американцы, желающие преклонить колено, потом не имели проблем с Олимпийской хартией и правилами. При этом МОК ослабил запрет на политическую пропаганду, так называемое правило 50, но оставил запрет на акции на подиуме.

Послала правила на Х

И вот он был нарушен американской толкательницей ядра Рэйвен Сондерс. Она завоевала серебро во вчерашних соревнованиях. Взойдя на подиум, скрестила руки, показав букву Х (имеется в виду «икс», хотя кто знает, может, американка владеет и кириллической азбукой).

Рэйвен Сондерс. Фото Reuters

Позже в разговоре с NBC она назвала символ «пересечением, где встречаются все угнетенные люди». Дело, конечно, очень правильное, но, по сути, Сондерс еще и призналась, что жест политический. Это не попытка лениво потянуться в конце рабочего дня.

Согласно правилам, этому должно последовать разбирательство с участием национального олимпийского комитета, Международной легкоатлетической федерации и самого МОК. И МОК уже заявил, что находится в контакте с двумя первыми организациями и изучает обстоятельства. У нас тему пропустили, а кажется, имеет смысл за ней пристально наблюдать — если присутствие россиян на Олимпиаде вызывает такие вопросы.

Толкательнице плевать на санкции

У нас Сондерс многие могли бы назвать фриком. У нее необычная зелено-фиолетовая прическа, она темнокожая лесбиянка и ведет себя довольно провокационно. Потому что еще удивительнее выглядит реакция американки. На возможное наказание за жест она отреагировала максимально нагло:

— Пусть попробуют забрать эту медаль. Я убегу за границу даже несмотря на то, что не умею плавать.

Let them try and take this medal. I'm running across the border even though I can't swim ? https://t.co/B59N2v9KAk — Raven HULK Saunders (@GiveMe1Shot) August 1, 2021

И, конечно, собрала много лайков и восторженных комментариев. Просто представьте реакцию тех же людей на такую же акцию кого-то из восточноевропейских соперников. Далеко ходить за примерами не надо: в свое время пловец Милорад Чавич моментально был дисквалифицирован с чемпионата Европы за футболку «Косово jе Србиjа», хотя на тот момент сборной Косово на международных соревнованиях и в помине не было. Думается, даже балалайки на костюмах наших синхронисток вместо запрещенных медведей стриггерят не одного британского журналиста.

Рэйвен Сондерс. Фото Reuters

Американские иконы стиля

Рэйвен же считает себя образцом для подражания.

— Для меня важно просто быть той, которой я всегда хотела быть, и не извиняться за это, показывать молодому поколению, что не имеет значения, что они говорят тебе и во сколько коробок они тебя заставляют влезть. Люди говорят мне не делать татуировки и пирсинг, но посмотрите на меня, выскочку, — заявила Саундерс.

Сондерс — не единственная эпатажная спортсменка этой Олимпиады, если брать внешний вид. Ее партнерша по легкоатлетической сборной США — Иника Макферсон. Тоже куча татуировок и дисквалификация за кокаин. Ну и, как и Сондерс, прыгунья в высоту также давно совершила каминг-аут.

Или прекрасная американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс, которая подавалась на терапевтическое исключение — оно было одобрено Междурнародной федерацией тенниса, а потом аннулировано ВАДА. Тоже законодательница мод. Но она на Олимпиаде, в отличие от Сондерс, дойти до медалей не смогла и выбыла в первых раундах.

В общем, это неплохо, что американки чувствуют себя свободнее — возможно, нашим спортсменам этого не хватает. Но у любой развязности есть границы. Об этом говорил и официальный представитель МОК Марк Адамс: «Мы стараемся уважать взгляды спортсменов, мы дали возможность проводить протесты до того, как начинается спорт. Но мы также указали, что был проведен опрос среди 3500 спортсменов, и ответившие хотели бы защитить само место проведения мероприятия. И было бы здорово, если все могли уважать эти взгляды спортсменов».

Если история сойдет американке с рук, то зачем в принципе принимали эти правила?