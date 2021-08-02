Почему разразился скандал с Тимановской? Политический конфликт поначалу был чисто спортивным

World Athletics подозревала в допинге африканцев и Белоруссию с Украиной. Они справляются с тестированием хуже всех.

Бегунья Кристина Тимановская сейчас чуть ли не самый популярный персонаж Олимпиады в Токио. Страны наперебой предлагают ей политическое убежище (Кристина хочет в Австрию или Германию, согласились Чехия и Польша). А личную защиту обеспечивает МОК. Конфликт превратился в политический, хотя изначально Тимановской не нравилось чисто спортивное явление. Она винит белорусских чиновников из федерации в том, что из-за их просчета у страны не набралась эстафета 4х400 м. Но причем тут федерация — и отбор на Олимпиаду?

Белоруссия наравне с африканскими странами

Пару лет назад международная федерация World Athletics объявила о новых правилах олимпийской квалификации. Теперь, помимо выполненного норматива, спортсмены из стран повышенного риска должны иметь и определенное количество внесоревновательных допинг-тестов. А именно — не менее трех проб мочи и крови в течение 10 месяцев до Олимпиады.

Это — самая настоящая революция. Из семи стран, которых это коснулось, четыре африканских — Кения, Эфиопия, Марокко и Нигерия. Еще две с постсоветского пространства — Белоруссия и Украина. Ну и плюс Бахрейн. Много лет до этого африканцы спокойно уходили от внесоревновательного тестирования. Просто потому, что добраться до горных деревень, где они тренируются, ни один допинг-офицер не сможет.

World Athletics надоело с этим бороться, и они переложили ответственность за тестирование на национальные федерации. Мол, хотите на Олимпиаду — сделайте так, чтобы ваши спортсмены сдавали тесты. Нанимайте допинг-офицеров, возите их к спортсменам на такси, на муле или на вертолете — неважно. Но пробы должны быть.

В принципе, почти все страны за два года с задачей справились. У кенийцев за пробы не допустили всего одного человека, у эфиопов — двух. Провалились только нигерийцы (из 23 заявленных 10 мимо), плюс троих из 35 не допустили у белорусов и еще троих из 51 — у украинцев.

У белорусов так вышло, что мимо Токио пролетели две участницы эстафеты 4х400 м — Кристина Мулярчик и Анна Михайлова. Это, конечно, дно. Обе выступали на зимнем чемпионате Европы и, в общем, уже довольно долгое время были в числе лидеров в стране. Все, что нужно было сделать федерации, — в прошлом году внести имена спортсменок в пул внесоревновательного тестирования. Тогда к ним автоматом приезжали бы офицеры брать пробы.

Когда весной все спохватились, было уже поздно. Ведь заказать сдачу пробы на определенный день нельзя — тестирование должно быть внезапным. Плюс между пробами обязательно должно пройти не меньше 21 дня. То есть наверстать в самый последний момент тоже невозможно.

Тимановская продолжит историю Степановых?

Вроде бы приятно, что Россия в категорию стран повышенного риска не вошла. Но на самом деле мы упали еще ниже — не имеем членства в World Athletics и права выступать своей страной. Поэтому за нами следят два международных наблюдателя, а спортсменов тестируют часто, как никого. По крайней мере, с количеством проб у нас точно проблем нет.

Что еще интересно в истории с Тимановской — это расписание ее дистанций. В понедельник Кристина должна была стартовать в забеге на 200 м. По идее, выйти в полуфинал она могла бы, лучшего результата в сезоне 23.17 хватило бы. Но в вечернем полуфинале шансов у Кристины ровно ноль, лидеры на этой дистанции практически на целую секунду быстрее.

При этом забеги эстафеты 4х400 м запланированы только на вечер 5 августа. То есть у Тимановской было бы два полных дня, чтобы восстановиться. И бег на непрофильной дистанции в эстафете никак не помешал бы ее личному результату.

Все это отнюдь не отменяет факта, что насильно высылать своих спортсменов с Олимпиады из-за «эмоционально-психологических проблем» — это дичь. И белорусы выставили себя с максимально некрасивой стороны. История, которая начиналась как чисто спортивная, приобрела политический окрас и потенциально может стать продолжением саги супругов Степановых. Во всяком случае, на родину в ближайшее время Тимановская уже вряд ли вернется.