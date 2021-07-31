Шведский рекордсмен мира рассказал, как один телефонный звонок спас его олимпийскую мечту

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис рассказал о занятном случае, который, можно сказать, спас его на Олимпиаде в Токио.

Дюплантис должен был встретиться в олимпийской деревне с американским прыгуном с шестом Сэмом Кендриксом. Однако он опоздал на встречу, так как задержался, говоря слишком долго по телефону со своей девушкой, сообщает Daily Mail.

Позже выяснилось, что Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус. Он потерял возможность выступить на Олимпиаде. Несколько представителей сборной Австралии, которые контактировали с ним, находятся на изоляции.

21-летний Дюплантис родился в Луизиане. Его отец — американец, а мать — гражданка Швеции. Он мог выступать за обе страны, но выбрал Швецию в 2015 году.

Дюплантис — обладатель действующего мирового рекорда в прыжках с шестом (6 метров 18 сантиметров).