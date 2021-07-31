Швейцарский спринтер отстранен от участия в Олимпиаде в Токио

Швейцарский спринтер Алекс Уилсон пропустит Олимпийские игры в Токио из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Как информирует сайт Спортивного арбитражного суда (CAS), против 30-летнего спортсмена возобновлено дело, из-за чего на него снова наложено временное отстранение.

Уилсон уже был отстранен 15 марта этого года, так как в его внесоревновательной допинг-пробе обнаружены следы стероидов. Однако 2 июня дисциплинарная палата олимпийского комитета Швейцарии отменила это решение.

Позже Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) подала протест в СAS. Кроме того, Уилсон показал очень высокие результаты на турнире в Атланте (США). Он побил рекорд Европы, пробежав стометровку за 9,84 секунды. Этот результат уже удален из реестра рекордов World Athletics.

На Олимпиаде в Токио Уилсон был заявлен на дистанции 100 м и 200 м.