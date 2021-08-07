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Сергей Шубенков заявил о планах на Олимпиаду в Париже-2024

19:06
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Российский барьерист Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией тяжелую травму ноги, рассказал «СЭ» о планах на следующую Олимпиаду.

— Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе.

— А где будешь этим заниматься? В Москве?

— Нет, не в Москве. Скорее всего, улечу в Австрию.

— Есть какие-то стремления на Париж-2024?

— Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться, отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине (США, — прим. «СЭ»). Этот турнир меня интересует и очень даже!

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Артем Бухаев все материалы автора

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