Сергей Шубенков заявил о планах на Олимпиаду в Париже-2024
19:06
Российский барьерист Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией тяжелую травму ноги, рассказал «СЭ» о планах на следующую Олимпиаду.
— Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе.
— А где будешь этим заниматься? В Москве?
— Нет, не в Москве. Скорее всего, улечу в Австрию.
— Есть какие-то стремления на Париж-2024?
— Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться, отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине (США, — прим. «СЭ»). Этот турнир меня интересует и очень даже!
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