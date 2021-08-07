Привалова назвала Ласицкене великой спортсменкой после победы на Олимпиаде

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о победе прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

«Я хочу сказать, что Маша — великая спортсменка, всегда в нее верила. Когда диванные критики говорили, что ее не надо брать, я ее защищала. Она всегда делает все что может и даже больше. Она от попытки к попытке входила во вкус, и если бы требовалось прыгнуть 2,06 — она бы сделала.

Впервые я увидела эмоции, которые хранились внутри, после 2,04. Сезон был сложный: травмы, результаты не очень. Но, надеюсь, это еще не конец, и она будет продолжать выступать и радовать нас", — приводит слова Приваловой ТАСС.

В финале Игр в Токио Ласицкене стала единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.