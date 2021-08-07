Шубенков: «Думал, черт с ним, через боль поеду и все сделаю. Не получилось»

Российский барьерист Сергей Шубенков рассказал «СЭ», как получил травму на Олимпиаде в Токио-2020.

— Расскажи про сам эпизод с травмой. Что произошло на самом деле?

— Разорвалась ахилла на разминке. Прямо перед стартом. Разминался-разминался, побежал к барьерам и разорвалась.

— А дальше ты резко почувствовал боль...

— Да. Ты же знаешь, где находится ахилл. Там вот такой звук был. (Шубенков щелкнул пальцами, — прим. «СЭ») Щелчок, резкая боль и травма. Я ехал в Японию, и у меня уже было воспаление на этом месте. И оно обострилось за несколько дней до поездки. Мне было необходимо тренироваться, а я активно лечился.

— Это хроническая травма?

— Да, хроническая. Она у меня всегда была и всегда есть. Много лет я уже с этой травмой бегаю, и ничего мне не мешает. За 10 дней до вылета она обострилась на тренировке в Новогорске. Я лечился, был определенный прогресс. Конечно, была боль. Я думал: «Ну черт с ним, через боль поеду и все сделаю. Врачи у нас хорошие, они обо всем знают, они смогут помочь». К слову, врачи меня, грубо говоря, встречали. Они были готовы ко всему. Было больно, но терпимо. Немножко Олимпийский кураж помогал, боль отступала, но не получилось.