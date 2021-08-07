Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.

Золотая медаль Ласицкене стала 20-й для России на Олимпиаде в Токио.

Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, третьей стала украинка Ярослава Могучих.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Высота

Финал

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2.04

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2.02

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2.00