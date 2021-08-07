Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту
16:00
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
Ласицкене оказалась единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.
Золотая медаль Ласицкене стала 20-й для России на Олимпиаде в Токио.
Второе место заняла Никола Макдермотт из Австралии, третьей стала украинка Ярослава Могучих.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Высота
Финал
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2.04
2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2.02
3. Ярослава Могучих (Украина) — 2.00
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