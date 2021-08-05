Российский ходок Мизинов снят с соревнований на Олимпиаде в Токио
11:36
Российский легкоатлет Василий Мизинов был снят с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио из-за нарушения правил.
Мизинов принимал участие в финальном забеге на 20 км. За семь километров до финиша он получил третье предупреждение и две минуты штрафа. Получив четвертое предупреждение уже после двухминутной остановки, он окончательно сошел с дистанции.
Таким образом, он не сможет побороться за медали.
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