Российский ходок Мизинов снят с соревнований на Олимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Василий Мизинов был снят с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио из-за нарушения правил.

Мизинов принимал участие в финальном забеге на 20 км. За семь километров до финиша он получил третье предупреждение и две минуты штрафа. Получив четвертое предупреждение уже после двухминутной остановки, он окончательно сошел с дистанции.

Таким образом, он не сможет побороться за медали.