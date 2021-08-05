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Российский ходок Мизинов снят с соревнований на Олимпиаде в Токио

11:36
Василий Мизинов. Фото Getty Images
Василий Мизинов. Фото Getty Images

Российский легкоатлет Василий Мизинов был снят с соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде в Токио из-за нарушения правил.

Мизинов принимал участие в финальном забеге на 20 км. За семь километров до финиша он получил третье предупреждение и две минуты штрафа. Получив четвертое предупреждение уже после двухминутной остановки, он окончательно сошел с дистанции.

Таким образом, он не сможет побороться за медали.

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