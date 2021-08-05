Итальянец Стано выиграл золото Олимпиады в Токио, российский ходок Мизинов был дисквалифицирован
11:55
Итальянец Массимо Стано выиграл золото Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км. Вторым стал японец Коки Икеда. Замкнул тройку Тошикадзу Яманиши также из Японии.
Российский легкоатлет Василий Мизинов был снят с соревнований из-за нарушения правил. За 7 километров до финиша он получил третье предупреждение и 2 минуты штрафа, что уже бы не позволило ему бороться за медали. Получив четвертое предупреждение уже после двухминутной остановки, он окончательно сошел с дистанции.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Ходьба 20 км
Финал
1. Массимо Стано (Италия) — 1:21:05
2. Коки Икеда (Япония) — 1:21:14
3. Тошикадзу Яманиши (Япония) — 1:21:28
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